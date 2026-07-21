배우 고소영이 포토콜 행사에 참석했다. /텐아시아 DB

사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 소변까지 받아낸 병간호까지 오랜 친구들이 직접 밝힌 미담으로 눈길을 끌었다.21일 유튜브 채널 '고소영'에는 '박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루 (+30년 찐친, 오픈런 맛집)' 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 30년 지기 스타일리스트 정혜경, 10년 지기 친구 로렌과 함께 삼청동 맛집을 찾아 식사하며 이야기를 나눴다. 세 사람은 오랜 시간 알고 지낸 사이인 만큼 과거 일화를 자연스럽게 꺼냈다.먼저 로렌은 고소영에게 치아 교정을 생일 선물로 받았다고 밝혔다. 그는 "언니가 생일 선물로 교정을 해줬다. '로렌, 이거 하면 예쁘겠다'고 했다"며 "우리 엄마도 안 해준 걸 해줬다"고 말했다.이를 들은 제작진이 물건이 아닌 필요한 것을 선물한 점이 감동적이라고 하자 고소영은 "필요한 걸 해주면 좋지 않냐"고 답했다. 로렌은 "이 이야기를 사람들에게 하면 다들 정말 부러워한다"고 덧붙였다.정혜경 역시 고소영에게 감동받았던 일을 공개했다. 그는 "내가 2021년에 다리를 다쳐 수술하고 입원했다. 소영이가 병원에 와서 병간호를 해줬는데 내 소변까지 받아줬다"고 밝혔다.이어 "진짜 감동이지 않냐. 병원에서도 '고소영이 간병인을 해주느냐'며 다들 놀랐다"면서 "아이들도 있고 남편도 있는데 그렇게 시간을 내는 게 쉬운 일이 아니다"고 말했다.고소영은 자신의 미담이 이어지자 "해줄 수 있지. 하나도 어렵다고 생각한 적이 없다"고 담담하게 반응했다. 이어 "수다를 떨어야 하는데 언니가 병원에 있으니까 찾아간 것"이라며 "언니는 듣기만 하라고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.두 사람은 오랜 우정 속에서 2년간 연락을 끊었던 일도 언급했다. 고소영은 "진짜 사소한 일로 싸웠다. 서로 입장이 달라서 섭섭했던 것"이라고 설명했다.정혜경은 당시 고소영에게 더 이상 이야기하고 싶지 않다는 뜻을 전했고, 고소영 역시 이를 받아들이면서 연락이 끊겼다고 밝혔다. 이후 고소영이 어느 날 밤 정혜경에게 전화를 걸어 "언니 뭐 해?"라고 물었고, 바로 만나자는 말과 함께 관계를 회복했다.고소영은 "2년 만에 만났는데도 똑같았다"고 말했다. 정혜경 역시 "어제 만난 사람처럼 자연스러웠다. 2년 동안 안 만났다는 생각도 들지 않았다"고 전했다.한편 고소영은 가수 박효신의 공연을 관람한 뒤 팔짱을 끼고 친분을 과시했다. "성대가 또 바뀐 것 같다"는 극찬에 박효신은 "누나 오늘 왜 이렇게 예쁘냐"며 화답하는 훈훈한 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr