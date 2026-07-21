정재형, 고현정 / 사진 = 정재형 SNS, 고현정 SNS

가수 겸 작곡가 정재형(56)이 생애 첫 운전면허를 취득했다.20일 정재형은 자신의 SNS에 "운전면허 소지자!"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 면허 발급 창구에 서서 운전면허증 수령을 기다리는 정재형의 뒷모습이 담겼다. 이어 그는 자신의 2종보통 운전면허증을 직접 게재하며 뿌듯함을 감추지 못했다.특히, 지인들의 축하가 눈길을 끌었다. 배우 고현정은 연신 웃으며 두터운 친분을 자랑했다. 배우 이기우 역시 "축하드립니다"라고 찬사를 보냈다.앞서 정재형은 2021년 새 차 구매 소식을 전한 바 있다. 당시 정재형은 면허 취득 여부를 묻는 누리꾼에 "운전은 못 한다. 새 차는 매니저가 운전할 것"이라고 밝혀 유쾌함을 자아냈다. 이후 그는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 운전면허 취득 도전기를 공개해 많은 이들의 응원을 받았다.한편, 정재형은 유튜브 채널 '요정 재형'을 통해 팬들과 활발한 소통을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr