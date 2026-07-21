모델 장윤주가 '뼈말라' 유행에 대해 소신 발언했다. / 사진=텐아시아 DB

모델 장윤주가 주현영의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진='주연은 주현영' 유튜브 영상 캡처

모델 장윤주(45)가 '뼈말라' 유행에 대한 생각을 밝혔다.최근 유튜브 채널 '주연은 주현영'에는 장윤주가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 영상에서 장윤주는 주현영과 외모와 몸매 관리 등에 대해 솔직한 대화를 나눴다.주현영은 "요즘에는 '뼈말라' 같은 게 대세이지 않냐"며 마른 체형을 선호하는 분위기를 언급했다. 이에 장윤주는 "나는 이제 뼈말라는 못 한다. 20대 때는 했지만 이제는 했다가는 병원 다녀야 한다"고 웃었다.장윤주는 '뼈말라' 트렌드에 대한 자신의 생각도 전했다. 그는 "요즘 의상들도 대부분 '뼈말라' 체형에 맞춰 나온다"며 "아이돌분들도 어린 나이에 예쁘게 활동하시니까 많은 분이 그 모습을 보며 '나도 저렇게 될 거야'라고 생각한다"고 말했다.이어 "'뼈말라'가 대중적인 추구미가 된 것 같다"고 말하며 안타까움을 내비쳤다. 이에 주현영은 "그 나이대에는 그런 모습이 예쁠 수 있지만 20대, 30대, 40대마다 미의 기준은 달라진다"며 공감했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr