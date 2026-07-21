티파니 영이 뮤지컬 '유미의세포들'에 출연하고 있다. / 사진제공=샘컴퍼니

티파니 영이 남편 변요한을 향한 깊은 애정과 고마움을 털어놨다. 변요한은 창작 뮤지컬 '유미의 세포들'에 출연 중인 티파니의 첫 공연에 찾아와 응원해줬다고 한다.21일 서울 서초동 예술의전당에서 창작 뮤지컬 '유미의 세포들'의 주인공 김유미 역을 맡은 티파니 영을 만났다.동명의 웹툰이 원작이자 드라마로도 방영된 '유미의 세포들'은 이번에 뮤지컬로 탄생했다. 뮤지컬 '유미의 세포들'은 평범한 직장인 유미의 일상과 사랑을 머릿속 세포들의 시각으로 유쾌하고 따뜻하게 그려낸 창작 초연작이다. 다채로운 개성을 가진 세포들의 목소리에 귀 기울이며 '나에게 가장 중요한 게 뭘까?'라는 해답을 찾아가는 과정을 담아낸다. 티파니 영이 연기하는 김유미는 세포들의 응원 속에 일하고 사랑하며 스스로를 찾아가는 인물이다.티파니 영은 지난 2월 배우 변요한과의 혼인신고 소식으로 화제가 됐다. 연기력이 출중한 남편 변요한의 서포트에 대해 묻자 "감사하게도 제가 어떤 것을 해도 제 인생과 커리어에 있어서 아낌없이 서포트를 보내주고 있다. 이번 캐릭터를 구축하는 데도 도움을 많이 받았다"고 밝혔다. 이어 "첫공 때도 제일 먼저 달려와 줬다"며 남다른 애정을 자랑했다.티파니 영은 "아티스트로서는 제 개인적 일상에도 모든 작업의 순간들에도 묻어나는 것 같다"며 결혼 후 변화에 대해 이야기했다. 이어 "제가 '더 베어'라는 작품을 참 좋아하는데, 거기서 '모든 1초가 다 합산된다(Every second counts)'는 대사가 나오지 않나. 제 인생과 커리어에 그 모든 순간이 묻어나는 것 같다"며 "내 삶의 영감"이라고 표현했다.변요한의 공연 관람 후 생생한 반응도 전했다. 티파니 영은 "공연을 보고 '멋진 팀과 좋은 작품을 선택한 것 같다'고 축하해 줬다"며 "특히 마지막 장면이 인상 깊었다고 하더라"고 말했다.마지막 장면은 티파니 영에게도 남다른 의미가 있던 신이었다. 티파니 영은 "저 역시 대본을 보자마자 마지막 장면이 훅 다가왔다. 이 장면과 노래는 꼭 내 레퍼토리로 만들고 싶다고 생각했다. 특히 초연이지 않나"라며 열의를 나타냈다.티파니 영이 출연하는 창작 뮤지컬 '유미의 세포들'은 오는 8월 23일까지 서울 예술의전당 CJ 토월극장에서 관객들을 만난다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr