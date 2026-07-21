허남준이 작품마다 다른 캐릭터 접근법과 연기 철학을 공개했다./사진제공=에스콰이어

허남준이 작품마다 다른 캐릭터 접근법과 연기 철학을 공개했다./사진제공=에스콰이어

배우 허남준(33)이 작품마다 다른 캐릭터 접근법과 연기 철학을 공개했다. 1993년생인 허남준은 30대에 접어든 뒤 비교적 늦게 대세 배우로 자리매김하며 업계 안팎의 주목을 받고 있다.허남준은 이탈리아 브랜드 구찌와 함께한 패션 매거진 '에스콰이어' 8월호 인터뷰에서 출연작마다 캐릭터를 분석하는 자신만의 기준을 소개했다.그는 "'유어 아너'의 빌런은 오히려 센 척을 안 하려고 했다. 진짜 강하고 여유로운 사람은 센 척을 절대 안 하기 때문"이라고 말했다. 반면 "'멋진 신세계'의 차세계는 감정의 갑옷처럼 일부러 센 척을 하려고 노력했다. 그게 이 친구의 매력이라고 생각했다"고 설명했다.현재 촬영 중인 신작 '고래별'도 언급했다. 허남준은 조선 독립운동 시기를 배경으로 한 작품에서 송해수 역을 맡아 "지금까지 맡은 캐릭터 중 가장 무겁고 묵직한 캐릭터"라고 소개했다. 이어 앞으로의 다짐을 묻자 "본질에 집중하자. 나는 배우니까 연기를 열심히 하자"며 "그래야 해 뜨는 날 경거망동하지 않고, 비 오는 날 나를 지킬 수 있다"고 말했다.허남준의 화보와 인터뷰는 '에스콰이어' 8월호와 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr