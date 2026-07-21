설현 / 사진 = GQ 코리아 공식 SNS

그룹 AOA 출신 설현이 남다른 각선미를 자랑했다.21일 한 패션 매거진의 공식 SNS에는 설현의 8월호 화보가 게재됐다. 공개된 화보 속 설현은 내추럴한 웜톤 메이크업과 흰 티와 청반바지를 매치한 캐주얼룩을 입고 장난기 가득한 포즈를 취했다. 이날 그는 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비로 특유의 청초한 매력을 자아냈다.특히, 그의 비현실적 모델 비율이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 그는 빈티지한 헤드셋을 착용하고 벽에 기댄채 휴대폰을 응시했다. 그는 긴 공백기가 무색하게 군살 하나 없는 슬림한 상체와 늘씬한 각선미를 자랑해 팬들의 감탄을 샀다.해당 사진을 본 누리꾼들은 "진짜 예쁘다", "완전 자연 미인" 등 그의 변함없는 수려함에 놀라움을 표했다.한편, 설현은 2024년 '조명가게' 이후 연기 공백을 깨고 2026년 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 연예계 복귀를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr