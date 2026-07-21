가수 이승철 / 사진=KBS2 '더 시즌즈'

가수 이승철 / 사진=KBS2 _더 시즌즈_

가수 이승철(59)이 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 출연 이후 온라인에서 화제를 모으고 있다. 성시경과 함께한 '말리꽃' 무대 영상은 공개 열흘 만에 조회수 287만 회를 넘겼고, 대학 축제 섭외도 이어지는 분위기다.이승철은 지난 10일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연해 성시경과 함께 '말리꽃' 듀엣 무대를 선보였다. '인연'을 비롯한 라이브 무대도 공개했다.20일 기준 '말리꽃' 무대 영상은 조회수 약 287만 회를 기록했다. 해당 방송 클립들도 숏폼 플랫폼과 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되며 관심을 모으고 있다.방송에서는 음악과 인생을 주제로 성시경과 이야기를 나눴으며, 객석 신청곡으로 '그런 사람 또 없습니다', 'Never Ending Story', '서쪽 하늘' 등을 라이브로 선보였다.또 우즈, 잔나비, 이무진 등이 참여하는 헌정 앨범 계획을 언급했고, ENA '더 스카웃' 우승자 이산과 함께 무대에 오르기도 했다.방송 이후 이승철은 대학 축제와 공연 섭외가 이어지고 있는 것으로 알려졌다. 현재 데뷔 40주년 전국투어 'THE VOICE : LEE SEUNG CHUL'을 진행 중이며, 오는 25일 강원대학교 춘천캠퍼스 백령아트센터에서 공연을 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr