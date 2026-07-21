AOA 출신 지민

AOA 출신 지민

AOA 출신 지민

그룹 AOA 출신 지민이 과감한 홈웨어 스타일로 시선을 사로잡았다.지민은 최근 자신의 SNS를 통해 편안한 일상이 담긴 사진을 공개했다. 사진 속 지민은 침대 위에 앉아 입술을 내민 포즈를 취하며 카메라를 바라보고 있다.무엇보다 눈길을 끈 것은 과감한 스타일링이다. 얇은 끈이 달린 슬리브리스 상의에 짧은 하의를 매치한 듯한 모습인데, 촬영 각도와 조명 때문에 순간적으로 바지를 입지 않은 것처럼 보여 보는 이들을 놀라게 한다. 여름철 홈웨어 특유의 편안한 분위기가 강조되면서도 과감한 노출감이 시선을 끈다.'I ♥' 문구가 새겨진 캐주얼한 상의와 헝클어진 헤어스타일은 꾸미지 않은 자연스러운 매력을 더했다. 침대 위에 놓인 헬로키티 인형 등 아기자기한 소품도 편안한 일상 분위기를 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr