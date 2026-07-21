공지호가 편안한 차림으로 근황을 공개했다. / 사진=공지호 SNS

공지호가 오는 8월 3일 첫 방송되는 '최애의 사원'에 출연한다. / 사진=공지호 SNS

그룹 오마이걸 출신 배우 공지호가 자연스러운 모습으로 근황을 공개했다.21일 공지호는 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 공지호는 한 건물 외관을 배경으로 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 서 있다. 공지호는 그레이색 티셔츠에 청바지를 매치한 편안한 일상복 차림이다. 화려한 의상이나 메이크업 없이도 청순하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.다른 사진에서 공지호는 손으로 브이를 그리며 카메라를 응시했다. 귀여운 매력이 한층 돋보였다. 오마이걸 승희는 "지지배 이쁜 거 봐"라고 직접 댓글을 남겼다.2015년 그룹 오마이걸로 데뷔한 공지호는 2022년 탈퇴 후 배우로 전향했다. 최근 마이네스트컴퍼니와의 전속 계약 해지를 알렸다. 오는 8월 3일 첫 방송되는 tvN 드라마 '최애의 사원'에 출연한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr