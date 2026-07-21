'중전에게 체크인' 포스터 / 사진 제공 : 주식회사 이오콘텐츠그룹

스튜디오 이오콘텐츠그룹(대표 오은영)이 첫 번째 숏폼드라마 '중전에게 체크인'을 선보였다.'중전에게 체크인'은 지난 14일부터 국내 숏폼드라마 플랫폼 비글루(Vigloo)를 통해 공개되고 있다. 총 48화로 구성된 미스터리 판타지 로맨틱 코미디로, 배우 김나윤, 신우빈, 김동규, 한태희가 주연을 맡았다.이번 작품은 프리미엄 롱폼드라마 '나의 완벽한 비서'와 '견우와 선녀' 등을 제작한 이오콘텐츠그룹이 처음 선보이는 숏폼드라마라다. 롱폼드라마를 통해 축적한 섬세한 감정선과 캐릭터 중심의 스토리텔링을 숏폼 특유의 빠른 전개와 강한 회차별 후킹에 접목했다.'중전에게 체크인'은 조선시대 중전이었던 김단희가 현대의 한 펜션에서 눈을 뜨면서 시작된다. 단희는 세 남자와 설레는 시간을 보내지만, 이들과의 만남 뒤에는 잃어버린 기억과 과거의 인연, 정체불명의 인물을 둘러싼 비밀이 감춰져 있다. 단희는 미스터리를 풀어가는 과정에서 누군가의 아내나 조선의 중전이 아닌, 온전한 '김단희'로서 자신의 삶과 사랑을 선택하게 된다.작품의 가장 큰 차별점은 로맨스와 미스터리의 결합이다. 직관적인 연애와 복수 서사가 중심이었던 기존 숏폼드라마에서 한 걸음 더 나아가, 타임슬립 판타지와 기억의 비밀, 인물의 정체를 추적하는 미스터리 구조를 더했다.각 회차는 로맨틱 코미디의 설렘과 유머를 전달하는 동시에 새로운 단서와 반전을 제시한다. 짧은 시간 안에 시청자의 감정을 사로잡으면서도 다음 회차를 계속 보게 만드는 서사 구조를 구축한다.주연 배우 네 명의 활약도 기대를 모은다. 최근 신곡 발표와 일본 팬미팅 등 완전체 활동을 이어가고 있는 모모랜드 멤버 나윤이 중전 김단희 역을 맡았다. 나윤은 조선의 중전이 현대 사회에 적응하며 성장하는 과정을 그려낸다.최도영 역의 신우빈은 영화 '내 이름은'을 통해 2026년 베를린국제영화제 경쟁 부문에 진출했다. 박승우 역의 김동규는 쿠팡플레이 '로맨스의 절대값', MBC 로맨스 사극 '이 강에는 달이 흐른다' 등에서 활약하고 있다. 김민규 역의 한태희는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '커넥트'와 다수의 브랜드 광고를 통해 글로벌 인지도를 넓혀가고 있다.이오콘텐츠그룹 오은영 대표는 "'중전에게 체크인' 프리미엄 롱폼드라마를 제작하며 쌓아온 이오콘텐츠그룹의 로맨스 제작 역량을 숏폼의 문법으로 확장한 첫 작품"이라며 "숏폼에서도 캐릭터의 성장과 섬세한 감정, 미스터리와 반전이 살아 있는 프리미엄 콘텐츠를 선보이고자 했다"고 밝혔다.이오콘텐츠그룹은 숏폼드라마 '삘 꽂힌 사이'(가제)의 제작도 완료하고 올해 연말 유통을 준비하고 있고, 향후 영화, 롱폼드라마, 미드폼드라마, 숏폼드라마 등 다양한 포맷을 제작할 계획이다.'중전에게 체크인'은 현재 비글루에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr