혜림이 근황을 공개했다. / 사진=혜림 SNS

혜림이 대학생 같은 동안 미모를 과시했다. / 사진=혜림 SNS

그룹 원더걸스 출신 혜림이 대학생 같은 동안 미모를 과시했다.21일 혜림은 자신의 SNS에 다양한 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 혜림은 화이트로 맞춘 착장을 입고서 한 음식점에서 음식을 가져오고 있는 모습이 담겼다. 칼 단발머리에 쵸커로 포인트를 준 혜림은 어깨 한쪽을 드러낸 채 시원한 여름 패션을 선보였다. 그는 두 아이의 엄마인 게 믿기지 않을 정도로 동안인 외모와 군살 없는 몸매를 자랑해 감탄을 자아냈다.다른 사진에서는 사진 속 혜림은 한 카페를 배경으로 포즈를 취하고 있다. 화이트 물방울무늬 상의에 쇼트 팬츠를 입고 가죽 부츠와 레드백으로 포인트를 주며 개성 있는 패션을 선보였다.혜림은 2010년 그룹 원더걸스 멤버로 데뷔했다. 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr