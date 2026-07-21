아이브/ 사진=텐아시아 DB

그룹 아이브(IVE)가 두 번째 월드투어 북미 일정의 막을 올린다.아이브는 21일(현지시간) 캐나다 토론토 스코샤뱅크 아레나에서 월드투어 'SHOW WHAT I AM'의 북미 첫 공연을 개최한다.북미 투어는 토론토를 시작으로 몬트리올, 뉴어크, 오스틴, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀, 밴쿠버 등 총 8개 도시에서 진행된다. 첫 월드투어 당시 북미 6개 도시를 찾았던 것과 비교하면 활동 범위가 확대됐다. 특히 토론토에서는 처음 단독 공연을 연다는 점에서 의미를 지닌다.아이브는 지난해 10월 서울 공연을 시작으로 아시아와 오세아니아 지역을 돌며 두 번째 월드투어를 이어왔다. 지난 4월과 6월에는 일본 교세라돔과 도쿄돔 무대에 올랐다.아이브는 토론토 공연을 시작으로 북미 8개 도시를 순회하며 월드투어를 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr