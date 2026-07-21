배우 남주혁이 넷플릭스 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 남주혁이 넷플릭스 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 남주혁이 선배 조승우를 향한 존경심을 드러냈다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'의 주연 배우 남주혁과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 '동궁'(연출 최정규)은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.남주혁은 함께 호흡을 맞춘 조승우에 대해 "후배들에게도, 스태프들에게도 너무 편하게 잘 대해주셨다. 선배님의 좋은 기운을 함께 받을 수 있었던 것 같다"고 말했다. 이어 "이번 작품에서 조승우 선배님과 함께 촬영한 신은 10신도 안 될 것"이라며 "너무 아쉬웠다. 같은 작품에 출연하고 있지만 제가 좋아하는 선배님과 더 많은 장면을 함께 찍을 수 있었다면 얼마나 좋았을까 하는 마음이 컸다"고 털어놨다.남주혁은 "한 신, 한 신이 너무 소중했다"며 촬영이 끝난 뒤 직접 편지를 건넸다고 밝혔다. 그는 "다음에는 더 많이 호흡할 수 있는 작품에서 만났으면 좋겠다고, 짧은 시간이었지만 감사했고 빠른 시일 안에 다시 함께 연기하고 싶다는 내용을 적어 드렸다"고 회상했다.조승우 역시 장문의 문자로 답을 보내줬다고. 남주혁은 "편지로 답장을 받은 건 아니지만 문자로 정말 길게 답장을 보내주셨다"며 "너무 잘했고, 구천이라는 인물이 궁궐 안과 밖에서 보여주는 모습이 다른데 그 부분을 잘 표현했다고 칭찬해 주셨다"고 전했다.이어 "힘들었을 텐데 현장에서 힘든 티를 내지 않고 잘해줘서 대견하다고 말씀해 주셨다"며 "'빠른 시일 안에 다른 작품에서 함께하자'는 말도 해주셨다. 함께 감정을 나눌 수 있는 따뜻한 선배님이었다"고 감사한 마음을 드러냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr