조승우가 촬영장에서 반전 면모를 보였다. / 사진='넷플릭스' 유튜브 캡쳐

조승우가 '동궁'에서 왕 역을 맡았다. / 사진='넷플릭스' 유튜브 캡쳐

배우 조승우가 '동궁' 촬영 현장에서 카리스마와 장난기 넘치는 면모를 다양하게 보여줬다.21일 넷플릭스 공식 유튜브 채널에는 '귀신 나오는 직장 다니는 궁녀 생강의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다. 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 생강 역을 맡은 배우 노윤서가 브이로그를 통해 촬영 현장을 전했다.노윤서는 왕 역을 맡은 조승우에게 다가갔다. 노윤서는 조승우를 보고 이유 없이 웃기 시작했고 조승우는 "왜 이러냐"고 물었다. 기분이 어떠냐는 질문에 조승우는 "차분하다"고 답했다.노윤서는 조승우에게 자신의 첫인상을 물었고 조승우가 대답하려는 순간 이름이 불려 두 사람은 이동하면서 인터뷰를 진행했다. 조승우는 이동 중에도 끊임없이 대답하는 투 머치 토커의 면모를 보였다. 그는 "선배를 편안하게 해준다"는 말을 끝으로 촬영에 돌입했다. 또 촬영 중 새까매진 발을 들어 보이며 극 중 카리스마와는 다른 장난기 가득한 모습을 보여줬다.'동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 갖춘 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 지난 17일 넷플릭스에 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr