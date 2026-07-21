배우 송지효가 공식석상에서 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=송지효 유튜브 채널

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배우 송지효의 스타일링을 두고 일부 시청자들과 언론의 쓴소리가 나왔다. 헤어스타일과 옷차림이 지나치게 편안해 보인다는 이유에서다. 그러나 송지효가 보여준 모습은 계곡에서 닭백숙을 먹으며 피서를 즐기는 일상의 한 장면이었다. 이런 상황에서까지 출연자에게 완벽한 헤어와 메이크업을 요구하는 것이 적절한지를 두고는 의문이 남는다.최근 송지효의 유튜브 채널에는 '복날에 보면 좋은 영상ㅣ나홀로 바캉스 1탄'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 송지효는 제작진과 함께 계곡을 찾았다. 긴 머리를 자연스럽게 풀어 내린 채 오버핏 상의와 슬리퍼를 착용한 그는 "오늘 피서라고 해서 피서룩을 입고 왔다"고 소개했다.음식점으로 이동한 송지효는 닭백숙을 주문했다. 메뉴판을 살펴보던 그는 식사를 앞두고 가지고 있던 집게핀으로 머리를 틀어 올렸다. 제작진은 자막을 통해 '그 집게핀'이라고 강조했다.이 집게핀은 지난 7일 공개된 '헤메코팀의 송지효 폭로전' 영상에서도 언급됐다. 송지효와 오랫동안 호흡을 맞춘 헤어·메이크업·스타일링 스태프들이 그의 평소 스타일에 관한 이야기를 나누는 내용이었다. 당시 헤어 스태프는 "집게핀은 일할 때 말고 집에서 해라", "어디를 갈 때는 조금 꾸몄으면 좋겠다"고 바람을 전했다.이후 닭백숙 영상에서도 송지효가 같은 집게핀을 착용하자 일부 시청자는 "털털함도 정도껏이어야 한다", "풀 메이크업까지는 아니더라도 기본적인 준비는 필요하다"는 반응이 나온 것이다.다만 해당 장면은 공식 행사나 화보 촬영이 아닌 개인 유튜브 콘텐츠 속 식사 장면이었다. 콘텐츠의 콘셉트 역시 계곡에서 보내는 여름 피서였다. 닭백숙을 먹기 위해 머리를 집게핀으로 묶은 자연스러운 행동까지 연예인의 스타일 관리 문제로 확대하는 것은 과도하다는 지적이 나온다.송지효는 그동안 SBS 예능 '런닝맨'에서도 꾸밈을 덜어낸 편안한 모습으로 시청자들과 만나왔다. 출연자들이 미션을 수행하고 물에 입수하는 등 돌발 상황이 빈번한 프로그램의 특성상 헤어와 메이크업이 흐트러지는 것은 자연스럽다. 오히려 지나치게 정돈된 모습은 프로그램이 추구하는 친근하고 역동적인 분위기와 어울리지 않을 수 있다.송지효 역시 이 같은 자연스러움과 털털함을 바탕으로 오랜 시간 친근한 이미지를 구축해왔다. 연예인에게 스타일링은 중요한 요소지만 모든 장소와 콘텐츠에 동일한 기준을 적용할 필요는 없다. 시상식과 화보, 작품 활동처럼 이미지가 결과물의 일부가 되는 자리에서는 높은 완성도가 요구되지만, 일상을 보여주는 예능과 개인 콘텐츠에서는 자연스러운 모습도 콘텐츠의 일부다.중요한 것은 언제나 정돈되고 꾸며진 상태로 노출되는 게 아니라, 상황과 콘텐츠의 성격에 맞는 모습을 보여주는 것이다. 앞서 송지효는 시상식과 공식 석상에서는 완성도 높은 스타일링을 선보여왔고, 예능과 개인 콘텐츠에서는 활동성과 편안함을 앞세운 모습을 보여왔다. 계곡에서 닭백숙을 먹기 위해 집게핀으로 머리를 묶은 장면까지 무성의로 규정한다면, 자연스러움마저 관리의 대상으로 삼는 셈이다.연예인에게 최소한의 준비가 필요하다는 의견과 스태프의 노력 역시 존중받아야 하지만, 그 기준은 상황에 따라 달라져야 한다. 송지효에게 필요한 것은 매 순간 완벽한 헤어와 메이크업이 아니라, 상황과 콘텐츠에 어울리는 선택이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr