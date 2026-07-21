배우 조인성 / 사진제공=플러스엠

배우 조인성 / 사진제공=플러스엠

배우 조인성이 영화 '호프'에서 열연을 펼쳤다.지난 15일 개봉된 영화 '호프'(감독 나홍진)는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 그린 작품이다. 개봉 5일 만에 200만 관객을 돌파했다.극 중 조인성이 연기한 성기는 호포항에 거주하며 사냥을 업으로 삼고 살아가는 청년이다. 조인성은 첫 등장부터 호포 마을에 살고 있던 주민이자 사냥꾼 그 자체인 듯한 캐릭터 소화력을 보여주었다.마을을 습격한 미지의 존재가 무엇인지 무리들과 함께 탐색에 나서는 과정에서 조인성은 걸음걸이 하나, 헐떡이는 숨소리 하나에도 극도의 긴장감을 불어넣으며 스크린 너머로 서스펜스를 전달했다. 특히 본격적인 탐색에 나서기 전, 잔뜩 긴장한 채로 주먹밥과 총각무김치를 씹어 먹는 장면은 개봉 후 관객들의 침샘을 자극하는 뜻밖의 명장면으로 강렬한 인상을 남겼다.정체불명의 미지의 존재들과 본격적인 대전을 벌이는 시퀀스에서 조인성은 압도적인 힘 앞에 선 인간의 원초적인 무력감과 그럼에도 불구하고 결코 꺾이지 않는 강인한 투지를 그려냈다. 널뛰는 감정의 진폭을 위화감 없이 담아내는 조인성의 연기력이 극한의 상황에 내몰린 인물의 처절함을 극대화했다.무엇보다 마베이요(마이클 패스벤더 분)의 맹렬한 추격을 피해 몸을 숨긴 장면은 '호프'의 최고 명장면 중 하나로 꼽히고 있다. 숨을 죽인 채 은신하면서도 마베이요의 압도적인 무력에 극도의 두려움을 느끼는 성기의 심리를 미세하게 떨리는 표정 연기로 담아낸 것은 물론, 목에 돋아나는 소름까지 디테일하게 연기했다.이후 마베이요와의 대결에서도 조인성의 존재감은 스크린을 꽉 채웠다. 절망적인 상황 속에서도 다시 일어서는 인간의 끈질긴 의지와 생존 본능을 연기하며 쉴 새 없이 극에 팽팽한 긴장감을 불어넣었다.이어지는 후반부 액션 시퀀스에서도 조인성의 디테일한 표정 연기가 관객들의 만장일치 호평을 이끌어내고 있다. 거친 액션의 움직임 속에서도 인물의 감정선을 놓치지 않고 표현해낸 조인성의 연기 투혼이 눈에 띈다.이처럼 조인성은 연기로 '호프'의 흥행을 견인하고 있다. '호프'는 전국 극장에서 절찬리에 상영 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr