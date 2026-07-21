백성철이 '그대에게 드림'에서 심유건 역을 맡았다. / 사진제공=ENA '그대에게 드림'

'그대에게 드림'이 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다. / 사진제공=ENA '그대에게 드림'

배우 백성철이 '그대에게 드림'에서 신인 배우 심유건 역으로 청춘의 현실을 그렸다.지난 20일 방송된 ENA 드라마 '그대에게 드림'에서는 오디션마다 냉정한 평가를 받으며 현실의 벽을 실감하는 심유건의 모습이 담겼다. 어렵게 드라마 단역을 맡아 촬영을 마친 뒤 곧바로 고깃집 아르바이트로 향하는 모습도 그려졌다.심유건은 대한민국의 금성무를 꿈꾸는 단역배우로, 여러 아르바이트를 병행하면서도 배우의 꿈을 포기하지 않는 인물이다. 백성철은 반복되는 실패 속에서도 쉽게 흔들리지 않는 유건의 모습을 차분하게 표현했다. 오디션을 앞둔 긴장감과 탈락 후 허탈함까지 감정의 흐름을 자연스럽게 이어갔다.오하나(이열음 분)와의 관계에도 변화가 생겼다. 촬영장에서 다시 만난 두 사람은 김밥을 나눠 먹고 바이크를 함께 타며 시간을 보냈다. 이후 하나가 유건의 집을 찾아 친구가 되고 싶다고 말했고, 유건은 이를 받아들였다. 백성철은 하나의 제안에 당황하면서도 미소를 짓는 유건의 모습을 자연스럽게 그려냈다.'그대에게 드림'은 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다. KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr