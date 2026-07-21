혜리, 황인엽 / 사진 = 혜리 SNS

가수 겸 배우 혜리가 황인엽과 현실 커플 케미를 자아냈다.20일 혜리는 자신의 SNS에 "내 기억으로 아마 처음 같이 찍은 셀카"라는 글과 함께 여러 장의 ENA 드라마 '그대에게 드림' 촬영 비하인드컷을 게재했다. 이날 혜리는 고된 촬영 속에도 밝은 미소를 잃지 않고 특유의 에너지 넘치는 매력을 발산해 훈훈함을 더했다.특히, 배우 황인엽과의 현실 커플 케미가 눈길을 끌었다. 공개된 사진에서 두 사람은 볼을 맞댄 채 윙크와 브이 포즈를 취하며 두터운 친분을 자랑했다. 혜리와 황인엽의 격의없는 모습을 본 팬들은 "'그대에게 드림' 드라마 너무 재밌다", "둘이 진짜 잘 어울린다. 현실 커플 같아" 등 기대에 찬 반응을 쏟아냈다.한편, 지난 20일 방송된 ENA 월화드라마 '그대에게 드림' 3화 시청률은 전국 기준 2.9%를 기록했다. 이는 1,2화에 비해 소폭 상승한 수치지만 여전히 2%대를 벗어나지 못했다는 평가를 받고 있다. 두 사람이 출연하는 '그대에게 드림' 4화는 오는 21일 오후 10시에 방영된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr