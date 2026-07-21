배우 남주혁이 넷플릭스 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 남주혁이 넷플릭스 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 남주혁이 제대 후 작품에 임한 마음 가짐을 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'의 주연 배우 남주혁과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 '동궁'(연출 최정규)은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.남주혁은 "'동궁'은 군 전역 후 2~3개월 만에 바로 촬영에 들어간 작품"이라며 당시 몸 상태와 촬영 과정을 솔직하게 털어놨다. 그는 "군대에 있을 때 밥을 잘 먹어서 촬영 시작 당시에는 85kg 정도였다"며 "촬영을 하면서 자연스럽게 78kg 정도까지 빠졌다. 원래 제 몸무게가 78kg이라 정상적으로 돌아온 셈"이라고 말했다. 이어 "초반의 구천이는 조금 포동포동한 모습인데 그 부분도 캐릭터에 잘 활용할 수 있겠다고 생각했다"고 설명했다.남주혁은 "극 중 스님이 구천이에게 절밥만 먹지 말고 네가 할 수 있는 일을 하라고 말하는 장면이 있다. 구천이의 서사가 자세히 나오지는 않지만 절에서 풍족하게 지내던 아이였기 때문에 (궁에 들어온 후) 제대로 먹지 못하고 현실과 귀의 세계를 오가면서 점점 마르는 변화도 자연스럽게 연결된 것 같다. 제가 가진 상태를 캐릭터에 잘 입혀나갔던 것 같다"고 전했다.전역 후 작품에 임하는 마음가짐도 남달랐다. 남주혁은 "군대에 있을 때 연기를 너무 하고 싶다는 마음이 더 커졌다"며 "전역이 가까워질수록 '나가면 정말 잘해봐야겠다', '내가 계획했던 것들을 보여줘야겠다'는 생각을 많이 했다"고 회상했다.이어 "'동궁'은 그런 시기에 만난 작품이었다. 저는 이 작품에서 제 모든 것을 120% 보여줬다고 생각한다"며 "군대에서 상상하고 꿈꿨던 것들을 전부 쏟아붓겠다는 마음이었다. 구천이는 그렇게 하지 않으면 안 되는 캐릭터였고, 내면에서 일어나는 일들을 계속 견뎌내야 하는 인물이어서 더욱 모든 에너지를 쏟아냈다"고 말했다.액션 촬영의 고충도 털어놨다. 남주혁은 "대부분의 액션 시퀀스가 굉장히 길었다. 한 장면을 완성하는 데 3~4일씩 걸린 경우가 많았다"며 "같은 장면을 며칠 동안 반복해서 촬영했다"고 밝혔다.이어 "귀의 세계라는 특별한 공간을 구현해야 해서 CG와 와이어 촬영이 많았다. 3~4일 동안 계속 세트장 안에서 촬영하다 보니 답답할 때도 있었다"면서도 "그럼에도 모두가 끝까지 자신의 역할을 다해줬고, 함께 잘 완성해낼 수 있었다"고 함께한 스태프들에게 공을 돌렸다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr