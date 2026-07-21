김영광이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

김영광이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

전 축구선수 김영광이 '라디오스타'에 출연해 예능감을 뽐낸다.오는 22일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연하는 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 꾸며진다.이날 김영광은 은퇴 후 예능에서 활약 중인 근황을 전한다. 팬들이 만들어준 홍보용 부채까지 챙겨온 그는 언제든 방송에 불러 달라며 "죽을 각오가 돼 있다"고 남다른 예능 욕심을 내비친다.김영광은 예능 활동을 시작하게 된 계기도 밝힌다. 은퇴 후 방송 출연을 생각하지 않았지만, 유튜브 촬영 다음 날 출연료가 입금되자 짜릿함을 느꼈다며 "이게 내 길이다"라고 생각했다고 전한다.김영광의 남다른 유튜브 홍보법도 공개된다. 그는 교통사고 후 합의 과정에서 평소 가지고 다니던 유튜브 명함을 꺼내 운전자와 가족에게까지 건넸다고 밝혀 웃음을 자아낸다.'라디오스타'는 22일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr