그룹 쥬얼리 출신 이지현이 운동에 집중하고 있다. / 사진=이지현 SNS

사진=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 반전 근육 몸매를 뽐냈다.이지현은 지난 20일 자신의 인스타그램에 "시간을 쪼개고 쪼개서 오랜만에 운동"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이지현이 헬스장에서 12kg 덤벨을 양손에 든 채 운동에 집중하고 있는 모습. 이지현은 "역시 운동을 해야 행복한걸요"라며 "12kg은 제가 생각해도 힘 좋은 뇨자네요"라고 자평했다.한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 슬하에 1남 1녀를 키우고 있다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 8수 끝에 자격증 취득에 성공, 미용사로 전향했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr