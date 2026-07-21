그룹 쥬얼리 출신 이지현이 반전 근육 몸매를 뽐냈다.
이지현은 지난 20일 자신의 인스타그램에 "시간을 쪼개고 쪼개서 오랜만에 운동"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.
공개된 영상 속에는 이지현이 헬스장에서 12kg 덤벨을 양손에 든 채 운동에 집중하고 있는 모습. 이지현은 "역시 운동을 해야 행복한걸요"라며 "12kg은 제가 생각해도 힘 좋은 뇨자네요"라고 자평했다. 한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 슬하에 1남 1녀를 키우고 있다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 8수 끝에 자격증 취득에 성공, 미용사로 전향했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
이지현은 지난 20일 자신의 인스타그램에 "시간을 쪼개고 쪼개서 오랜만에 운동"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.
공개된 영상 속에는 이지현이 헬스장에서 12kg 덤벨을 양손에 든 채 운동에 집중하고 있는 모습. 이지현은 "역시 운동을 해야 행복한걸요"라며 "12kg은 제가 생각해도 힘 좋은 뇨자네요"라고 자평했다. 한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 슬하에 1남 1녀를 키우고 있다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 8수 끝에 자격증 취득에 성공, 미용사로 전향했다.
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