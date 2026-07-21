배우 고창석이 아내와 뒤늦은 신혼여행을 떠난 일화를 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 고창석이 결혼 생활에 대한 조언을 했다. / 사진='짠한형 신동엽' 유튜브 영상 캡처

배우 고창석이 결혼 17년 만에 신혼여행을 떠났던 일화를 공개했다.지난 20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '화면에서 술 냄새 나는 것 같은 아재들'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 뮤지컬 '그날들'에 출연 중인 배우 고창석, 류수영, 서현철은 MC 신동엽과 다양한 이야기를 나눴다.고창석은 결혼 초반 형편이 어려워 신혼여행조차 가지 못했다고 털어놨다. 이어 그는 "결혼한 지 17년쯤 됐을 때 아이도 이제 중학생이 돼서 아내가 태국 여행을 제안했다"며 "3박 4일 정도를 예상했는데 15박 16일 여행을 가자고 하더라"고 회상했다.그렇게 고창석은 아내와 단둘이 뒤늦은 신혼여행을 가게 됐다고. 그는 "결혼한 지 17년이 넘었지만 둘이 손을 잡고 길을 걷는 것만으로도 너무 좋았다"며 "눈만 마주치면 밥 먹다가도 스파크가 튀더라"고 말해 웃음을 자아냈다.고창석은 자신만의 가정교육 철학도 공개했다. 그는 "아내에게 '딸이 보는 앞에서 애정 표현을 하자'고 했다"며 "아침에도 딸 앞에서 뽀뽀를 하는 등 부모가 서로 사랑하는 모습을 보여주려고 했다"고 말했다. 이어 "그게 한 번, 두 번 반복되다 보니 이제는 장모님 앞에서도 자연스럽게 애정 표현을 하게 됐다"고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr