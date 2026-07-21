존박/ 사진=뮤직팜엔터테인먼트

존박/ 사진=뮤직팜엔터테인먼트

가수 존박이 여름 감성을 담은 새 싱글로 돌아온다.존박이 오는 23일 오후 6시 새 싱글 '여름은 돌아와'를 발매한다.공개된 티저에는 초록빛 나무와 수영장, 음료, 수박, 모래사장과 튜브 등 여름을 연상시키는 이미지가 담겼다. 이미지 중앙에는 "what's your summer?"라는 문구가 담겨 궁금증을 더했다.'여름은 돌아와'는 청량한 소울 팝 장르의 곡이다. 존박이 작사, 작곡, 편곡에 모두 참여했다. 존박은 앞서 성시경의 유튜브 채널 '만날텐데'에 출연해 "살랑살랑하면서도 비트가 있는 펑키한 소울 팝"이라며 "레트로한 노스탤지어를 불러일으키는 여름 노래"라고 소개했다.존박의 새 싱글 '여름은 돌아와'는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr