배우 류수영이 '짠한형 신동엽'에 출연했다. / 사진=텐아시아 DB

류수영, 고창석, 서현철, 신동엽이 각자 결혼 생활에 대한 이야기를 털어놨다. / 사진='짠한형 신동엽' 유튜브 영상 캡처

배우 류수영이 박하선과의 현실적인 결혼 생활을 털어놨다.지난 20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 뮤지컬 '그날들'에 출연 중인 배우 류수영, 고창석, 서현철이 MC 신동엽과 함께한 영상이 공개됐다.각자 결혼 생활에 대해 이야기하던 중, 신동엽은 류수영에게 "하선 씨랑 의견이 잘 맞느냐"고 물었다. 이에 류수영은 "사실 되게 잘 맞는다. 아내는 제가 잘 못 치우니까 구박하다가도 '먹는 게 잘 맞아서 산다'고 한다"고 답했다.하지만 이내 "생각해 보면 거의 제가 맞춘다. 그게 좀 크다"며 현실적인 결혼 생활을 솔직하게 털어놨다. 이를 들은 서현철이 "잘 맞는 게 아니고 잘 맞춘 거구나"라고 받아치자 류수영은 당황한 기색을 감추지 못했다. 이에 류수영은 "괜히 말했다는 생각이 든다. (아내가) 이걸 볼 텐데 아차 싶다. 아니다. 잘 맞는다"며 수습에 나서 웃음을 자아냈다.한편 류수영은 2017년 배우 박하선과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며, 올해로 결혼 10년 차를 맞았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr