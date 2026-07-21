김유정이 금발 스타일링을 선보였다. / 사진제공=얼루어 코리아

김유정이 금발 스타일링을 선보였다. / 사진제공=얼루어 코리아

배우 김유정이 파격 금발 스타일링을 선보이며 이목을 끌었다.21일 패션 매거진 '얼루어 코리아'가 8월호 커버를 장식한 김유정의 화보를 공개했다. 화보 속 김유정은 강렬한 레드를 배경으로 금발의 매혹적인 비주얼을 뽐냈다.또 김유정은 인형 같은 칼단발과 웨이브 롱헤어를 오가며 상반된 분위기를 연출했다. 장미꽃을 배경으로 한 컷에서는 시크한 매력과 우아한 무드가 어우러져 화보의 완성도를 높였다.이번 화보는 tvN 개국 20주년 프로젝트의 일환으로, 하반기 기대작의 주역들이 함께했다. 화보는 '얼루어 코리아' 8월호와 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.한편 김유정은 오는 10월 방송 예정인 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'로 시청자들과 만난다. 극 중 경성 최고의 소매치기에서 조선총독부 통역생으로 위장 잠입하는 이가경 역을 맡아 첩보 로맨스를 그릴 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr