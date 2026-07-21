그룹 키스오브라이프/ 사진 제공=S2엔터테인먼트

KIOF 타임테이블/ 사진 제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 새 싱글 발매를 앞두고 컴백 프로모션에 돌입했다.키스오브라이프는 21일 공식 채널을 통해 다음 달 4일 오후 6시 발매되는 세 번째 싱글 'SWEAT'(스웨트)의 프로모션 일정을 담은 영상을 공개했다.영상에는 주황색과 푸른색을 중심으로 여름 분위기를 강조한 이미지가 담겼다. 수영복과 선크림, 서핑보드, 얼음, 선풍기, 빙수 등 계절감을 드러내는 소품도 함께 배치됐다.공개된 일정에 따르면 키스오브라이프는 여러 버전의 콘셉트 포토를 차례로 선보인다. 이어 'OVERHEAT'(오버히트), 앨범의 메시지를 담은 'SWEAT EQUITY'(스웨트 에쿼티), 비주얼라이저와 뮤직비디오 티저 등을 공개한다. 마지막으로 뮤직비디오 본편이 베일을 벗는다.키스오브라이프는 지난 2024년 7월 발매한 '스티키'로 새로운 서머퀸으로 떠올랐다. 이들이 새 싱글로 다시 한번 서머퀸 굳히기에 나설지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr