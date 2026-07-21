가수 딘딘이 '플레이리스트 109' MC로 나선다. / 사진=텐아시아DB

가수 딘딘이 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'의 MC로 발탁됐다.소속사 슈퍼벨컴퍼니에 따르면 딘딘은 21일 첫 방송되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109')에 MC로 출연한다.'플레이리스트 109'는 누군가의 힘겨운 하루를 버티게 해 준 '버팀송'을 찾아가는 프로그램이다. 딘딘은 이준, 이석훈과 함께 MC로 호흡을 맞추며 109개의 버팀송을 발굴하는 여정을 이끈다.한편 딘딘은 올해 '차가네', '누난 내게 여자2', '우리동네 전성시대'에 이어 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'까지 4개 예능 프로그램의 고정 출연을 확정하며 활발한 활동을 이어가게 됐다. 열일 행보에 박차를 가하는 딘딘이 계속해서 어떤 활약을 보여줄지 관심이 쏠린다.'플레이리스트 109'는 이날 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr