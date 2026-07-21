KATSEYE Animal Digital Cover / HYBE LABELS

KATSEYE Animal Teaser / HYBE LABELS

글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 오는 24일 오후 1시(KST) 신곡 'Animal'(애니멀) 발매를 확정하고, 새로운 콘셉트를 담은 뮤직비디오 티저 영상을 깜짝 공개했다.7월 21일 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 티저 영상은 기존의 발랄한 이미지와 달리 어둡고 미스터리한 분위기로 시선을 사로잡는다. 레드 미니 드레스에 블랙 가죽 재킷을 걸친 메건이 어두컴컴한 사무실 복도를 지나, 단정한 블랙 수트 차림의 멤버들이 회의용 테이블에 모여 있는 방으로 들어서는 모습으로 영상이 시작된다.포멀한 오피스 룩과 과감한 가죽 스타일링의 대비는 영화 같은 긴장감을 즉각적으로 자아낸다. 차가운 블루 톤의 조명과 짙은 레드 컬러가 교차되는 연출 역시 노아르 특유의 감성을 미장센으로 표현해 냈다.티저는 시각적 모티프와 감각적인 노랫말 일부를 통해 신곡에 담긴 스토리텔링을 암시했다. 영상 후반부 멤버 윤채가 립스틱을 깨물자 제품 위에 'Freaky'라는 단어가 노출되고, 이어 "Keep your secret safe with me"(네 비밀은 나와 함께 안전해)라는 구절이 흐르며 신곡에 대한 궁금증을 자극한다.티저와 함께 공개된 공식 싱글 아트워크에는 가죽 트렌치코트와 스틸레토 힐을 착용한 인물의 그림자가 담겨 있다. 강렬한 레드와 블랙 컬러의 조화는 티저 속 서스펜스 콘셉트를 그대로 이어받았다.이번 신곡 'Animal'은 8월 14일 발매 예정인 캣츠아이의 세 번째 미니앨범 'WILD'(와일드)의 선공개 곡이다.지난 2024년 하이브와 게펜 레코드의 합작 프로젝트를 통해 데뷔한 캣츠아이는 코첼라, 롤라팔루자 등 대형 음악 페스티벌 무대에 오르고 각종 시상식에서 수상하며 글로벌 입지를 넓혀왔다. 캣츠아이는 신보 발매에 이어 북미와 유럽 주요 도시를 순회하는 투어 'THE WILDWORLD Tour'를 개최하고 열기를 이어갈 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr