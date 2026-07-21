그룹 방탄소년단의 '더 시티 뉴욕' 포스터. / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 뉴욕에서 열리는 'BTS THE CITY ARIRANG – NEW YORK'(더 시티 뉴욕)의 추가 프로그램을 공개했다.21일 위버스에 따르면 '더 시티 뉴욕'은 오는 24일부터 뉴욕 맨해튼 일대에서 진행된다. 새롭게 공개된 프로그램에는 록펠러센터 전망대 '탑 오브 더 록(Top of the Rock)'이 포함됐다. 전망대는 방탄소년단의 정규 5집 'ARIRANG'의 상징 색상으로 꾸며지며, 야외 테라스에는 앨범 로고가 설치된다.빅버스 투어(Big Bus Tours)와 협업한 특별 노선도 운영된다. 오는 8월 9일까지 타임스스퀘어, 엠파이어스테이트빌딩, 코리아타운 등 주요 행사 장소를 순환하며, 버스에서는 방탄소년단의 음악이 재생된다.뉴욕한국문화원(KCCNY)에서는 '아리랑 극장(ARIRANG Theater)'을 운영한다. 이곳에서는 방탄소년단의 안무 연습 영상과 타이틀곡 'SWIM'의 메시지를 담은 다큐멘터리 'KEEP SWIMMING'을 상영한다.그랜드센트럴터미널 밴더빌트홀에는 체험 공간 '아미 마당(ARMY MADANG)'이 마련된다. 무대 의상 전시와 티셔츠 커스터마이징 등 팬 참여 프로그램이 진행될 예정이다.이 밖에도 현지 한식당과 협업한 K-푸드 프로그램, 랜덤 플레이 댄스 행사 등이 열린다. 뱅크오브호프(Bank of Hope)는 맨해튼 지점 체크인 1건당 1달러를 금융 교육 프로그램에 기부하는 캠페인을 진행한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr