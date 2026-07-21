전현무가 제5회 청룡시리즈어워즈 진행을 맡는다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 제5회 청룡시리즈어워즈 MC로 발탁됐다.21일 청룡시리즈어워즈 측은 전현무와 임윤아가 올해 시상식 MC를 맡는다고 밝혔다. 두 사람은 2022년 초대 시상식부터 5년 연속 진행을 맡게 됐다. 매년 안정적인 진행과 재치 있는 입담으로 호흡을 맞춰온 만큼 올해도 활약을 이어갈 예정이다.전현무는 "내가 진행하는 시상식 중 청룡시리즈어워즈가 유독 손에 꼽히게 가슴 설레는 이유가 있다. 대부분 후보에 오르는 작품이나 배우들이 실제로 진심으로 응원하고 즐겨봤던 대상들이기 때문"이라며 "진행자이자 찐팬의 자격으로 매년 참석하는 청룡시리즈어워즈는 내게는 일이라기보다는 일종의 축제에 가깝다. 올해도 각 분야 후보들과 후보작들을 보니 적잖이 가슴 떨리고 흥분된다. 이 기분 좋은 텐션을 여러분께도 생생히 전해드리겠다"고 말했다.임윤아는 "1회부터 함께한 청룡시리즈어워즈가 벌써 5회를 맞이했다는 사실이 정말 뜻깊다"라며 "무엇보다 K-콘텐츠의 현재와 앞으로를 응원하는 의미 있는 시상식에서 MC로서 5년 연속으로 인사드릴 수 있어 감사하면서도 설레는 마음이다"라고 밝혔다. 그러면서 "이번에도 지난 1년간 시청자분들께 큰 사랑을 받은 다양한 작품과 창작자분들을 한자리에 만날 수 있다는 생각에 기대가 많이 된다. 현장의 감동과 축제의 분위기를 잘 전달할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다..한편 제5회 청룡시리즈어워즈는 오는 31일 오후 8시 30분 인천 파라다이스시티에서 진행되며, KBS 2TV를 통해 생중계된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr