그룹 스트레이 키즈 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매를 앞두고 수록곡 'FARMING'(파밍)을 먼저 공개했다.스트레이 키즈는 오는 8월 7일 오후 1시 새 미니앨범 'THIS & THAT'과 동명의 타이틀곡을 발매한다. 이에 앞서 지난 17일 공식 SNS를 통해 수록곡 'FARMING'의 일부를 담은 'UNVEIL : TRACK' 영상을 공개했다. 영상은 공개 약 이틀 만에 유튜브 조회 수 100만 회를 넘겼다.'FARMING'은 그룹 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 작사와 작곡에 참여했으며, 방찬은 편곡에도 이름을 올렸다. 강한 전자 사운드를 기반으로 한 곡으로 새 앨범의 분위기를 미리 엿볼 수 있다.이번 앨범에는 타이틀곡 'This & That'을 비롯해 선공개곡 'RUN IT', 'After You'(애프터 유), 'FARMING', 'I Do'(아이 두), 'Way Out'(웨이 아웃), '그날', 'This & That (Festival Version)'(디스 앤드 댓 (페스티벌 버전)) 등 총 8개 트랙이 수록된다. 전곡 크레딧에 쓰리라차 멤버들이 참여했다.스트레이 키즈는 오는 25일부터 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 'Stray Kids World Tour '을 시작한다. 이어 9월에는 브라질 음악 페스티벌 '록 인 리우(Rock in Rio)'와 자체 페스티벌 'STRAYCITY' 무대에 오른다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr