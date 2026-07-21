정예원이 만삭 친언니의 응원을 받고 득점에 도전한다. / 사진제공=SBS '골 때리는 그녀들'

'골 때리는 그녀들'이 매주 수요일 오후 9시에 방송된다. / 사진제공=SBS '골 때리는 그녀들'

가수 정예원이 '골 때리는 그녀들'에서 만삭 친언니의 응원을 받고 득점에 도전한다.오는 22일 방송되는 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'(이하 '골때녀')에서는 FC발라드림 정예원이 FC구척장신을 상대로 득점에 도전한다.경기장에는 출산을 약 일주일 앞둔 정예원의 친언니가 만삭인 상태로 직접 찾아와 응원을 보냈다. 정예원은 "일찍 돌아가신 엄마를 대신해 언니가 저를 키워줬다. 곧 엄마가 될 언니에게 큰 힘이 되어주고 싶다"고 말한다.정예원은 가장 가까운 가족이 지켜보는 가운데 FC발라드림의 공격을 이끈다. FC발라드림은 FC구척장신을 상대로 이어온 좋은 흐름을 이어가며 4강 진출을 노린다.상대인 FC구척장신은 지난 시즌 최하위에 머문 뒤 새 사령탑 조원희 감독과 함께 분위기 반전에 나선다. 조원희 감독은 선수들의 체력과 조직력을 끌어올리는 데 집중하며 첫 경기를 준비했다.정예원이 친언니 앞에서 득점으로 팀 승리에 힘을 보탤 수 있을지는 방송을 통해 확인할 수 있다. '골때녀'는 매주 수요일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr