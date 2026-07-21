그룹 레드벨벳 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳이 새 미니앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)의 수록곡을 공개했다.레드벨벳은 오는 8월 3일 발매하는 여름 미니앨범 'Velvet Summer'에 타이틀곡 'Surfin' Boy'(서핀 보이)를 포함해 총 5곡을 수록한다.수록곡 'Hula Hoop'(훌라후프)은 기타와 피아노를 중심으로 한 미디엄 템포 팝 곡이다. 스쳐 지나간 여름의 기억과 운명처럼 다시 만나게 된 인연을 가사에 담았다.'Hawaii'(하와이)는 멤버 조이가 단독으로 작사한 어쿠스틱 팝 곡이다. 일상의 고민을 잠시 내려놓고 어린 시절의 자유와 꿈을 떠올리는 내용을 담았다.레드벨벳은 21일 공식 SNS를 통해 새 티저 이미지도 공개했다. 사진에는 로드트립을 떠난 멤버들의 모습이 담겼다.'Velvet Summer'는 8월 3일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개되며, 음반도 같은 날 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr