배우 박세영, 곽정욱 부부와 딸./SNS

배우 박세영이 배우가 아닌 엄마로서의 진솔한 일상을 보여준다.최근 박세영은 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 새 가족으로 합류해 14개월 딸과 함께하는 현실 육아 라이프를 처음으로 선보인다. 프로페셔널한 배우가 아니라 한 아이의 엄마로서 보내는 평범한 일상으로 자연스러운 매력을 펼쳐낼 예정이다.앞서 박세영은 2022년 동료 배우 곽정욱과 결혼 후 지난해 5월 딸을 품에 안았다. 방송을 통해 처음 공개되는 딸 나엘이와의 일상에서는 사랑이 가득한 모녀 케미와 함께 육아를 향한 진솔한 마음, 꾸밈없는 매력을 보여줄 전망이다.박세영은 그동안 장르를 가리지 않는 폭넓은 연기 스펙트럼으로 존재감을 쌓아왔다. 드라마 ‘내일이 오면’, ‘적도의 남자’, ‘사랑비’, ‘신의’, ‘학교 2013’, ‘내 딸, 금사월’, ‘귓속말’, ‘돈꽃’, ‘특별근로감독관 조장풍’, ‘멘탈코치 제갈길’ 등 다양한 작품에 출연했다. 또, 영화 ‘패션왕’, ‘고양이 장례식’, ‘스텔라’ 등을 통해 스크린에서도 활약을 이어왔다.결혼과 출산 이후 연기 활동을 재개한 박세영은 최근 드라마 ‘가족관계증명서’에서 주인공 나지니 역을 맡아 약 4년 만에 안방극장에 복귀했다. 깊은 상처를 지닌 캐릭터의 굴곡진 서사를 그려내고 있다.한편, 박세영과 딸의 일상이 담긴 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 출연분은 오는 9월 초 방송될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr