서장훈 / 사진=텐아시아 DB

'서장훈의 이웃집 백만장자'에 연 매출 최대 500억 원을 기록한 '웨딩 백만장자' 신상수가 출연한다. / 사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

2012년 오정연 아나운서와 이혼한 방송인 서장훈(52)이 웨딩드레스를 고른다.22일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 30년 동안 약 5만 번의 결혼식을 함께한 '웨딩계 미다스의 손' 신상수의 이야기가 소개된다. 신상수는 전성기 시절 예식장 7곳과 웨딩드레스 숍 3곳을 운영하며 연 매출 최대 500억 원을 기록했다. 웨딩드레스뿐 아니라 김지원, 박지현, 장윤주, 정은채, 조여정 등 배우들의 시상식 드레스도 맡았다.이날 서장훈과 장예원은 서울 강남구에 위치한 신상수의 웨딩드레스 숍을 찾는다. 영국 디자이너 폴 스미스와 김찬중 건축가가 함께 설계한 이곳은 300평 규모의 7층 건물이다. 다양한 웨딩드레스를 둘러보던 장예원은 직접 드레스를 입어보기로 하고 '웨딩드레스 투어'에 나선다.반면 멀찍이 떨어져 있던 서장훈에게는 "왜 앉아 있냐", "같이 좀 골라줘라"는 말이 이어지고, 서장훈은 "제가 남편도 아닌데 왜 웨딩드레스를 같이 골라주냐"고 말해 웃음을 안긴다. 이후 장예원은 자신의 취향에 맞는 웨딩드레스 두 벌을 고른다. 두 사람은 "빨리 입어라", "기다려 달라"며 대화를 주고받는다.잠시 뒤 커튼이 열리고 웨딩드레스를 입은 장예원이 등장하자 신상수는 연신 사진을 찍으며 "예원 씨가 하나의 예술 작품이 된 것 같다. 그리스 여신 같다"고 말한다. 서장훈은 "박수를 쳐야 하나?"라며 머쓱한 반응을 보인 뒤 "광고 촬영을 보는 기분"이라고 말한다. 이어 두 번째 드레스를 입고 다시 등장한 장예원을 본 뒤에는 미소를 지으며 이전과는 다른 반응을 보인다.신상수는 "웨딩드레스를 입어봤으면 3년 안에 결혼해야 한다"는 속설도 언급한다. 이에 장예원은 "맞는 것 같다. 이상화 선수 부케를 받고 지금까지 결혼을 못 했다. 이번에는 정말 최선을 다해보겠다"고 말한다.22일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr