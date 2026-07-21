프로미스나인 / 사진=어센드

프로미스나인 / 사진=어센드

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 정규 2집 'Glow ME'를 발매하고 올여름 활동에 나선다.소속사 어센드는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 프로미스나인의 정규 2집 'Glow ME'(글로우 미)를 공개한다.신보는 2023년 발매된 정규 1집 'Unlock My World' 이후 약 3년 만에 선보이는 정규 앨범으로, 멤버 전원이 곡 작업 전반에 참여했다.'Glow ME'는 빛나는 '나'를 발견해 가는 과정을 담은 앨범이다. 새로운 인연과 경험 속에서 느끼는 설렘과 용기, 위로 등 다양한 감정이 결국 자신을 성장시키는 힘이 된다는 메시지를 담았다.타이틀곡 'Vitamin ME'는 라틴 특유의 리드미컬한 그루브와 중독성 있는 멜로디가 특징인 곡이다. 앨범에는 타이틀곡 'Vitamin ME'(비타민 미)를 비롯해 'ETERNAL'(이터널), 'Pocket Treat'(포켓 트리트), 'Blue Heart'(블루 하트), 'Screen Time'(스크린 타임), 'Teacher'(티처), 'Cold Blood'(콜드 블러드), 'Why do I cry?'(와이 두 아이 크라이?), 'DAY 1'(데이 원), 'Wonderland'(원더랜드) 등 총 10곡이 수록됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr