이장원, 배다해 부부가 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이장원, 배다해 부부가 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

가수 이장원, 배다해 부부가 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'에서 100세 할아버지와의 특별한 합가 라이프를 공개한다.21일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 결혼 6년 차 이장원, 배다해 부부가 출연한다. 두 사람은 이장원의 100세 할아버지와 함께 생활 중인 근황을 공개하며, 그동안 알려지지 않았던 합가 비하인드를 전한다.이날 방송에서는 100세 할아버지와 함께하는 일상도 처음 공개된다. 매일 이어지는 건강 식단과 운동, 장수 비결이 담긴 생활 습관이 소개될 예정으로, 할아버지만의 건강 루틴에도 관심이 쏠린다.이어 이장원의 100세 할아버지와 99세 친구 부부의 만남도 공개된다. 육군사관학교 9기 동기인 이들은 생도 시절의 추억부터 6·25전쟁을 함께 겪었던 당시의 기억까지 되짚으며 오랜 시간을 함께한 우정을 되짚는다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr