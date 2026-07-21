갓세븐 영재가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

갓세븐 영재가 뮤지컬 '드림하이2'를 저격했다.영재는 지난 20일 자신의 SNS를 통해 “정산 부탁드린다. 그리고 즐거운 월요일 되시라”는 문구와 함께, 지난 6월 올렸던 출연료 미지급 호소 글을 다시 올렸다.공개된 글에서 영재는 “6월 9일까지 정리해 주시겠다고 하셨던 것 같은데 오늘까지도 정리가 안 된다”라며 “돈을 받아야 하는 입장에서도 매번 연락드리면 '언제 준다고 하지 않았냐 계속 더 기다려달라'고 한다. 이제 8월이 되면 정리가 안 된 지 거의 1년”이라고 적었다.이어 그는 “원래 지급해야 할 금액 중 일부만 조금씩 지급해 놓고 지급이 되고 있는 중이라고 말하지 말아 달라”며 “제가 부당하게 돈을 달라고 했나. 제가 연습한 시간, 노력, 그 모든 과정은 아무것도 아닌 건가. 이번 달 안에 정리해 준다는 말은 벌써 몇 번째 듣는지 모르겠다”라고 덧붙였다.이와 관련해 아트원컴퍼니 김은하 대표는 "GOT7 영재 측과 이번 6월 안으로 나머지 미지급금에 대한 정산 절차를 반드시 완료하는 것으로 원만하게 협의했다. 배우와의 약속을 최우선으로 약속된 기한 내 정산 절차를 마무리 하려 한다"고 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr