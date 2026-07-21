'배그 부부' 남편의 근황이 공개됐다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트 –다시, 사랑 그 후’

'배그 부부' 남편의 근황이 공개됐다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트 –다시, 사랑 그 후’

지난 5월 아내와 사별한 '배그 부부' 남편의 근황이 공개됐다.20일 방송된 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑 그 후'에서는 아내를 떠나보낸 '배그 부부' 남편과 두 아이의 두 번째 이야기가 그려졌다. 이날 방송에서는 사랑했던 만큼 깊은 죄책감과 슬픔에 빠진 남편의 일상부터 처음으로 엄마의 죽음을 마주한 첫째의 눈물, 아내의 31번째 생일에 치른 뒤늦은 장례까지 공개됐다.시한부 아내를 위해 아내에게 '킬' 당해줄 게임 유저들을 모았던 '배그 부부' 남편. 지난 5월 방송된 '오은영 리포트-다시, 사랑' '배그 부부' 편에서는 위암 말기 판정을 받은 아내와 변치 않는 사랑으로 곁을 지킨 남편의 애절한 사연이 그려졌다.방송 말미에는 고통 없는 곳으로 긴 여행을 떠난 아내의 소식이 전해져 애도 물결이 이어지기도 했다. 이후 프로그램을 통해 '배그 부부' 남편과 아이들의 근황에 관심과 걱정이 쏟아졌다.이에 '오은영 리포트' 최초로 후속 상담이 이어졌다. 관찰 카메라 속 남편은 아내가 떠난 뒤 아이들 앞에서 울지 않으려 버티고 있었다. 하지만 혼자 남은 순간, 휴대전화 속 아내의 사진을 보며 하염없이 눈물을 쏟아냈다. 이어 남편은 아내가 세상을 떠나기 전날을 회상했다. 아내는 그날따라 유난히 집에 일찍 가라고 했고, 결국 임종을 지켜보지 못 했다고. 남편은 "아이들을 보며 아슬아슬하게 버티고 있다"라며 눈물을 흘렸다. 오은영 박사는 "사랑하는 이를 떠나보냈는데 어떻게 씩씩할 수 있겠느냐"라며, 슬픔을 인정해야 한다고 조언했다. 무엇보다, 슬픔보다 더 우려되는 것은 삶이 무너지는 것이라며 남편의 일상을 살필 것을 강조했다.이날 방송에서는 첫째가 엄마의 죽음을 처음으로 알게 됐다. 남편은 아내의 죽음 이후 처음으로 아이들과 함께 아내가 잠든 봉안당을 찾았다. 엄마가 병원에 있는 줄로만 알고 있던 첫째는 낯선 장소에 도착하자 "우리 병원 온 거야?", "엄마 병원 아니야"라며 울먹였다. 이어 엄마가 하늘나라로 떠났다는 사실을 듣자 "엄마 왜 하늘나라 갔어?", "나 엄마 없으면 어떡해. 엄마 보고 싶은데"라며 울음을 터뜨렸다.또한, 남편은 경제적인 이유로 아내의 장례를 무빈소로 치러야 했다며 아내가 떠난 지 35일 만이자 아내의 31번째 생일에 뒤늦은 장례를 준비했다. 장례식장에서 남편은 아내가 떠난 후 처음으로 제대로 된 한 끼를 먹었다. 남편은 "염치없이 왜 이렇게 맛있냐"라며 눈물을 흘렸다. 남편은 "이렇게 슬픔을 사람으로 잊어가는구나 싶었다"라며 아내를 기억하고 슬퍼해 주는 사람들에게 고마움을 전했다.오은영 박사는 첫째가 가족에게 생긴 변화를 이미 감지하고 있었을 것이라고 설명했다. 이에 아이들이 엄마를 보고 싶어 할 때는 봉안당을 찾아가 엄마를 부르고 울 수 있도록 해야 한다고 조언했다. 또한 장례는 세상을 떠난 사람을 보내는 의식인 동시에 남겨진 사람들이 이별을 받아들이고 마음에 매듭을 짓는 과정이라고 설명했다.남편은 아내를 향한 영상 편지를 통해 "고마웠어. 그리고 행복했어. 잘 자"라고 마지막 인사를 건넸다. 이어 "다음 생이 있다면 나는 너로 태어나 나를 사랑하고, 너는 나로 태어나 너를 사랑해"라며 사랑을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr