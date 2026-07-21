장영남이 '동궁'에 출연했다./사진제공=넷플릭스

배우 장영남이 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 대비마마 역을 완벽하게 소화했다.넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다. 극 중 장영남은 궁을 뒤덮은 저주와 비밀의 중심에 선 대비마마를 연기했다.장영남은 왕실의 권위와 인물 내면의 복합적인 감정을 섬세하게 표현하며 극의 긴장감을 이끌었다. 절제된 대사와 깊이 있는 눈빛, 강한 존재감으로 매 장면을 장악했다.또, 화려한 의상과 기품 있는 비주얼은 물론 절제된 감정선과 강렬한 카리스마가 어우러져 '인생 캐릭터'라는 평가를 얻고 있다.한편, '동궁'은 공개와 동시에 넷플릭스 오늘의 대한민국 TOP10 시리즈 1위에 오르며 뜨거운 화제성을 입증했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr