TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND] Poster / ABD (HYBE)

하이브 뮤직 그룹(HYBE Music Group)의 신인 걸그룹 튜이드(TUIDE)가 정식 데뷔에 앞서 데뷔 앨범의 전곡을 먼저 공개하는 특별한 프리뷰 이벤트를 개최하며 팬들을 찾는다.7월 21일 하이브 레이블 ABD에 따르면, 튜이드는 오는 8월 1일과 2일 양일간 서울 레이어 스튜디오 11에서 'TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND]'(튜이드 익스클루시브 프리뷰 [플레이그라운드])를 개최한다.이번 행사에서 서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하니로 구성된 7인조 그룹 튜이드는 정식 발매 전인 데뷔 앨범의 수록곡 전곡 무대를 최초로 선보인다. 아직 정확한 공식 데뷔 일자가 공개되지 않은 상황에서, 멤버들의 본격적인 데뷔 프로모션에 앞서 음악과 퍼포먼스를 관객에게 먼저 선보이는 이색적인 행보다.미발매 신곡들을 최초 공개하는 자리인 만큼 현장 내 사진 촬영, 영상 및 음성 녹음, 라이브 스트리밍 등은 엄격히 제한된다. 대신 현장을 찾은 관객들은 튜이드의 콘셉트와 팀의 정체성을 한눈에 경험할 수 있는 다채로운 참여형 프로그램에 함께할 수 있다.소속사 ABD 측은 이번 '[PLAYGROUND]'에 대해 "팬분들이 튜이드라는 팀을 가장 먼저 발견하고 경험할 수 있는 특별한 자리가 될 것"이라며 "튜이드의 시작을 함께하고 응원해 주시길 바란다"고 전했다. 이벤트 참여는 오는 26일까지 위버스(Weverse)를 통해 신청할 수 있으며, 추첨을 통해 당첨자가 선정된다.한편, 튜이드는 하이브 뮤직 그룹 산하 신규 레이블 ABD가 처음으로 선보이는 걸그룹이다. 팀명 튜이드(TUIDE)는 'Tune the tide'(세상의 흐름을 맞추다)라는 문구에서 착안한 것으로, 시시각각 변화하는 세상의 흐름을 조율하고 이끌어가며 새로운 경험을 선사하겠다는 포부를 담고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr