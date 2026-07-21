방탄소년단 멤버들이 톰 크루즈와 기념 촬영을 하고 있다. / 사진=RM SNS

그룹 방탄소년단이 할리우드 배우 톰 크루즈와 만났다.멤버 RM은 지난 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "King"이라는 간략한 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 RM을 비롯한 방탄소년단 멤버들이 톰 크르주와 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 세계적으로 유명한 배우 옆에서도 여유로운 미소와 포즈 등을 보여 눈길을 끌었다.한편 방탄소년단은 지난 18일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 드 프랑스에서 열린 두 번째 공연을 끝으로 유럽 5개 도시를 순회한 'ARIRANG'(아리랑) 월드투어 유럽 일정을 마쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr