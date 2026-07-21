김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰2'에 출연한다./사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰2'에 출연한다./사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 김혜준이 각성한다.오는 22일 공개될 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 '지안'이 살아 돌아온 '진만'(이동욱 분)과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈. 극 중 김혜준은 쇼핑몰의 새 주인 정지안을 연기한다.시즌2의 가장 큰 주목 포인트는 정지안의 변화라 할 수 있다. 시즌1에서는 혼란과 공포 속에서 살아남는 법을 배워갔다면, 이번엔 한층 성장한 정지안의 두 번째 여정이 펼쳐진다. 위기를 정면으로 마주하며 자신의 운명을 개척해 나가는 것.시즌2 속 정지안은 더 이상 누군가의 보호를 받는 존재가 아닌 스스로 상황을 돌파하고 맞서는 주체적인 인물로 변모한다. 수많은 고난과 역경을 겪으며 체득한 생존 본능을 바탕으로 삼촌 대신 쇼핑몰을 운영해 나간다.이 과정에서 김혜준은 더욱 확장된 액션과 깊어진 감정 연기를 선보일 예정이다. 강도 높은 총기, 맨몸 액션은 물론 극한의 상황에서 휘몰아치는 내면의 소용돌이를 섬세하게 풀어낼 것으로 기대를 모은다. 숨통이 조여올수록 점차 강해지는 캐릭터를 보다 입체적으로 완성할 전망이다. 이렇듯 김혜준은 2년 만에 다시 만나는 업그레이드된 정지안을 통해 또 한 번 장르물에서 진가를 발휘할 것을 예고했다.한편, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 오는 22일 디즈니+에서 1, 2회를 동시 공개한다. 이후 매주 수요일 2편씩, 총 8개 에피소드로 시청자들을 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr