정은채가 '재벌X형사2'를 통해 안보현과 새로운 호흡을 맞춘다./사진제공=SBS

정은채가 '재벌X형사2'를 통해 안보현과 새로운 호흡을 맞춘다./사진제공=SBS

시즌1에서 박지현이 하차한 가운데, 새 여자 주인공으로 합류한 배우 정은채가 '재벌X형사2'를 통해 안보현과 새로운 호흡을 맞춘다.오는 8월 7일 첫 방송 되는 SBS 새 금토 드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 공조를 그린 수사극이다. '모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사'를 잇는 SBS 사이다 유니버스 작품이자, 2026년 시즌제 드라마 라인업의 포문을 여는 기대작이다.극 중 정은채는 경찰청 대테러팀 에이스 출신으로 강하서 강력 1팀에 새롭게 부임하는 팀장 주혜라를 연기한다.정은채는 작품을 선택한 이유에 대해 "특유의 재치와 통쾌한 전개에 매료됐다"며 "주혜라라는 낯선 인물이 기존 세계관에 어떤 충돌을 일으키고 어떻게 스며들지 궁금했다. 투박하지만 인간적이고 주체적인 면모를 지닌 인물을 연기해보고 싶었다"고 말했다.'파친코', '정년이', '아너 : 그녀들의 법정' 등에서 강인한 여성 캐릭터를 선보여온 그는 이번 작품에서도 새로운 매력을 예고했다. 정은채는 "주혜라는 풍부한 경험과 강인함을 갖춘 인물"이라며 "강력 1팀 팀원들의 이야기를 믿고 들어주는 포용력도 지녔다"고 설명했다.방송 전부터 화제를 모은 스타일링에 대해서는 "이번 작품을 통해 무게감과 기동성을 겸비한 모습을 보여드릴 것"이라고 귀띔했다.코믹 액션 장르에 처음 도전하는 소감도 밝혔다. 그는 "배우들과의 단합과 신뢰가 가장 중요했다"며 "서로 주고받는 밝은 호흡과 에너지를 자연스럽게 익히며 현장에 녹아들기 위해 노력했다"고 전했다.이번 시즌의 관전 포인트는 경찰학교 시절 '악마 교관'과 훈련생으로 만났던 주혜라와 진이수가 강력 1팀 팀장과 팀원으로 재회하며 펼치는 관계 변화다.정은채는 "진이수와 주혜라는 물과 불처럼 정반대의 성향을 지녔지만 묘하게 닮은 부분도 있다"며 "어긋난 상하관계로 시작해 점차 완벽한 공조 파트너가 되어가는 과정이 흥미롭게 그려질 것"이라고 말했다.파트너 안보현에 대해서는 "늘 현장에 진이수 그 자체로 존재했다"며 "동료 배우로서 그의 열정적인 모습과 유연함이 아주 좋은 자극제가 됐다"고 평가했다. 이어 "실제로도 굉장히 재치 있고 귀여운 면모가 많다"고 덧붙였다.정은채는 "'재벌X형사2'는 매 에피소드 멋진 배우들의 향연이 펼쳐지는 작품"이라며 "올여름 더위를 시원하게 날려줄 유쾌·상쾌·통쾌한 '재벌X형사2'를 놓치지 말고 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"고 시청을 당부했다.'재벌X형사2'는 8월 7일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr