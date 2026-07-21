김나영이 가족 여행 사진을 공개했다. / 사진=김나영 SNS

김나영이 가족 여행 사진을 공개했다. / 사진=김나영 SNS

방송인 김나영이 행복했던 가족 여행 사진을 공유했다.김나영은 지난 20일 자신의 SNS에 "필름으로 남긴 우리들의 여름"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 김나영은 남편 마이큐, 두 아들과 가족 여행을 즐기는 모습이다. 민소매로 시원한 차림을 하는가 하면 수영복을 입고 물놀이를 즐기는 모습도 포착됐다.사진마다 특유의 필름 색감이 잘 묻어나 영화 속 한 장면 같은 인상을 준다. 알차게 여행을 즐기는 단란한 네 가족의 모습이 훈훈함을 자아낸다.김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육하다가 2021년 가수 겸 아티스트 마이큐와 교제를 시작했다. 두 사람은 2025년 공식적인 부부가 됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr