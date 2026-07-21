배우 전성애가 구급차에서 치료를 받고 있다. / 사진=미자 SNS

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배우 전성애(70)가 새벽에 돌연 응급실을 찾았다.딸이자 코미디언인 미자는 지난 20일 자신의 인스타그램을 통해 "모두 욕실 조심하셔요"라며 장문의 글을 게재했다.그는 "이제야 웃으며 얘기할 수 있지만, 엄니가 머리를 감다가 뒤로 미끄러져서 세면대에 머리를 꽝... 화장실 바닥에 쓰러져서 못 일어났다는"이라며 모친의 사고 당시를 회상했다.이어 미자는 "다행히 CT 결과 머릿속은 괜찮다고 하는데 주먹만 한 혹이..."라며 큰 부상은 아님을 알렸다.모친의 갑작스러운 사고에 미자는 놀란 심경을 뒤늦게 표했다. 그는 "많이 울고 많이 놀랐던 밤이었다"라면서 "엄마한테 잘못한 일들만 주마등처럼 지나갔다"고 전했다.그러면서 미자는 모친을 향해 "전 여사님 건강하셔요"라고 덧붙였다.한편 전성애는 배우 장광의 아내이기도 하다. 사위는 개그맨 김태현이며, 현재 미자와 함께 다양한 채널의 홈쇼핑에 쇼호스트로 출연하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr