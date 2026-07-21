그룹 아일릿의 일본 싱글 2집 'I Got Your Back' 뮤직비디오 티저. / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본 싱글 2집 타이틀곡 'I Got Your Back'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.아일릿은 지난 20일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 일본 싱글 2집 'I Got Your Back'과 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 선보였다.티저는 교복을 입은 다섯 멤버의 모습으로 시작한다. 이후 교실에 있던 학생의 손이 괴물로 변하는 장면이 등장하며 분위기가 반전되고, 놀란 멤버들의 모습으로 영상이 마무리된다.영상에는 타이틀곡 일부도 담겼다. 'I Got Your Back'은 드럼과 베이스를 중심으로 한 록 장르의 곡으로, 불안과 압박을 느끼는 친구에게 곁을 지키겠다는 메시지를 담았다. 일본 싱어송라이터 유이카(Yuika)가 작사에 참여했고, 오카지마 카나타(Kanata Okajima)가 작곡에 참여했다.일본 싱글 2집 전곡 음원은 오는 26일 공개되며, 실물 음반은 29일 발매된다.아일릿은 일본 팬콘서트 'ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in JAPAN'을 진행 중이다. 오는 23일과 25~26일 도요타 아레나 도쿄 공연으로 투어를 마무리한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr