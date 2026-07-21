동방신기 유노윤호(40)가 과거 한 여성에게 네 차례나 고백을 거절당했던 연애사를 털어놨다./사진=텐아시아DB

동방신기 유노윤호(40)가 과거 한 여성에게 네 차례나 고백을 거절당했던 연애사를 털어놨다./사진=SBS 방송 화면 캡처

동방신기 유노윤호(40)가 과거 한 여성에게 네 차례나 고백을 거절당했던 연애사를 털어놨다.지난 20일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 유노윤호, 선미, 조나단이 출연해 연애와 결혼에 관한 솔직한 이야기를 나눴다.조나단은 풋풋했던 첫 연애를 떠올렸다. 그는 "저녁 7시쯤 고백했는데 상대가 받아줘서 설레는 마음으로 잠들었다"며 "그런데 다음 날 아침 장문의 메시지가 와 있었다. 공부에 집중해야 할 것 같다는 이유로 헤어지자는 내용이었다"고 회상했다. 이어 "하룻밤 만에 끝난 연애였다"고 씁쓸한 표정을 지었다.유노윤호는 "부모님이 27살에 결혼하셔서 나도 회사에 그 나이에 결혼하고 싶다고 말한 적이 있다"며 "그때 이수만 선생님께서 '결혼은 좋은데 아이는 조금 늦게 갖는 게 좋겠다'고 하셨다"고 전했다.현재 결혼 생각에 대해서는 "좋은 인연이 생기면 하고 싶다. 조카들을 보면 마음이 흔들릴 때가 있다"고 털어놨다. 그러면서 유노윤호는 "한 여성분에게 네 번이나 차인 적도 있다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.그는 "내가 생각하는 세상에서 가장 나쁜 남자는 바쁜 남자"라며 "아이돌 활동을 하다 보면 해외에 있는 시간이 많다. 상대방에게 무슨 일이 생겼을 때 말없이 곁을 지켜주는 것도 중요한데 현실적으로 쉽지 않았다"고 말했다. 이어 "그렇게 생각하면 나는 정말 나쁜 남자였다. 지금은 영상통화라도 자유롭게 할 수 있지만 그때는 그런 환경도 아니었다"며 당시를 돌아봤다.탁재훈이 "상대도 연예인이었느냐"고 묻자 유노윤호는 "거기까지는 상상에 맡기겠다"고 재치 있게 답해 웃음을 안겼다.선미는 자신의 연애 스타일에 대해 "내가 더 좋아하는 사람과 연애를 했고, 좋아하면 먼저 고백하는 직진 스타일"이라고 밝혔다. 이상형으로는 "얼굴이 길고 각진 스타일을 좋아한다. 맷 데이먼 같은 얼굴형에 포마드 헤어가 잘 어울리는 남자"라며 "'메이드 인 코리아' 속 현빈 같은 스타일"이라고 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr