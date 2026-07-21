박신양이 '플레이리스트 109'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

박신양이 '플레이리스트 109'에 출연한다. / 사진제공=MBC

최근 방송인 유재석이 음악 예능 '해피투게더 - 혼자가 아니어서 좋아'로 시청자들과 만나고 있는 가운데, 배우 박신양 역시 비슷한 결의 예능 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'에 출연한다.21일 방송되는 MBC 새 예능 프로그램 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109')는 힘들었던 순간 자신을 버티게 해준 '버팀송'과 그에 담긴 사연을 모아 109곡의 플레이리스트를 완성하는 프로젝트다.프로그램은 가수 이석훈, 딘딘, 배우 이준이 이끌며, 첫 방송 게스트로는 박신양이 함께한다. 평소 예능에서 좀처럼 볼 수 없었던 박신양의 등장에 세 MC는 놀라움을 감추지 못한다. 이날 박신양은 러시아 유학 시절 형제처럼 지냈던 친구와의 인연부터 그를 떠올리며 그림을 시작하게 된 계기까지 자신의 이야기를 들려준다. 또 오랜 시간 건강 문제로 힘들었던 순간과 자신에게 위로가 된 노래를 공개한다.'플레이리스트 109'는 게스트의 버팀송과 사연을 듣는 데 그치지 않고, 이석훈, 이준, 딘딘이 게스트의 삶이 담긴 공간에서 직접 노래를 부르며 공감을 전한다. 첫 방송에서 박신양은 러시아 유학 시절 큰 위로가 됐던 노래를 직접 들려주고, 힘든 시간을 버티게 해준 또 다른 버팀송을 MC들과 함께 부를 예정이다.'플레이리스트 109'는 이날 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr