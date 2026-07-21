사진=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)
사진=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)
그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니가 글로벌 페스티벌에서 선공개한 신곡 'Less than a Lover'를 발매한다.

21일 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)는 공식 SNS를 통해 제니가 오는 24일 오후 1시 싱글 'Less than a Lover'(레스 댄 어 러버)를 발매한다고 밝혔다.

함께 공개된 티저 이미지에는 트럭 창문 너머 풍경을 바라보는 제니의 모습이 담겼다. 소속사에 따르면 제니는 이번 곡의 작사와 음악 작업은 물론 뮤직비디오 연출에도 참여했다.
제니, 의문의 남성 어깨에 기대더니…24일 컴백 스포였다
'Less than a Lover'는 로파이(Lo-fi) 사운드의 기타와 빈티지 일렉트릭 키보드를 기반으로 한 곡이다. 신곡 소식을 전하기에 앞서 제니는 의문의 남성과 함께 찍은 사진을 공개해 궁금증을 자아냈다. 사진 속 제니는 하트 모양 스티커로 얼굴을 가린 남성의 어깨에 다정하게 기댔다.

제니는 최근 해외 대형 음악 페스티벌 무대에서 이 곡 무대를 선보였다. 제니는 미국 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2026'(The Governors Ball Music Festival 2026)를 비롯해 덴마크 '로스킬데 페스티벌'(Roskilde Festival), 폴란드 '오프너 페스티벌'(Open'er Festival), 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌'(2026 MAD COOL FESTIVAL) 등에서 신곡을 선공개했다.

한편, 제니는 미국 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago), 일본 '서머 소닉 2026'(SUMMER SONIC 2026) 등 글로벌 대형 페스티벌에 출격을 앞두고 있다. 추후 페스티벌에서 신곡 무대를 볼 수 있을지 눈길이 쏠린다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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