제니, 의문의 남성 어깨에 기대더니…24일 컴백 스포였다

사진=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)

그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니가 글로벌 페스티벌에서 선공개한 신곡 'Less than a Lover'를 발매한다.21일 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)는 공식 SNS를 통해 제니가 오는 24일 오후 1시 싱글 'Less than a Lover'(레스 댄 어 러버)를 발매한다고 밝혔다.함께 공개된 티저 이미지에는 트럭 창문 너머 풍경을 바라보는 제니의 모습이 담겼다. 소속사에 따르면 제니는 이번 곡의 작사와 음악 작업은 물론 뮤직비디오 연출에도 참여했다.'Less than a Lover'는 로파이(Lo-fi) 사운드의 기타와 빈티지 일렉트릭 키보드를 기반으로 한 곡이다. 신곡 소식을 전하기에 앞서 제니는 의문의 남성과 함께 찍은 사진을 공개해 궁금증을 자아냈다. 사진 속 제니는 하트 모양 스티커로 얼굴을 가린 남성의 어깨에 다정하게 기댔다.제니는 최근 해외 대형 음악 페스티벌 무대에서 이 곡 무대를 선보였다. 제니는 미국 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2026'(The Governors Ball Music Festival 2026)를 비롯해 덴마크 '로스킬데 페스티벌'(Roskilde Festival), 폴란드 '오프너 페스티벌'(Open'er Festival), 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌'(2026 MAD COOL FESTIVAL) 등에서 신곡을 선공개했다.한편, 제니는 미국 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago), 일본 '서머 소닉 2026'(SUMMER SONIC 2026) 등 글로벌 대형 페스티벌에 출격을 앞두고 있다. 추후 페스티벌에서 신곡 무대를 볼 수 있을지 눈길이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr